Pabeigts Amerikas Kinoakadēmijas Kinofilmu muzejs Losandželosā

Prickera arhitektūras balvas laureāta, arhitekta Piano studija “Renzo Piano Building Workshop” renovēja 1939. gadā celto ēku un pievienoja tai kupolveida struktūru, kas apņem divas kinozāles un terasi, no kuras paveras skats uz Holivudas pakalniem.

Muzejs tiks veltīts filmu mākslai un zinātnei. To pārvalda Amerikas Kinoakadēmija, kas plašāk zināma kā organizācija, kura rīko ikgadējo “Oskara” balvu pasniegšanas ceremoniju.

Kupolveida paplašinājumu Piano izveidoja no tērauda un betona, pārklājot to ar caurredzamu konstrukciju, kas sastāv no 146 dažādu formu un izmēru Austrijā izgatavotiem stikla gabaliem.