Pasaule kabatā ⟩ Irānas-ASV attiecību normalizācija: kurš spers pirmo soli?

Kā jūs zināt, Irānas kodolvienošanās ir komas stāvoklī pēc Trampa administrācijas vienpusējās izstāšanās 2018. gadā. Pēc šī soļa ASV atjaunoja sankcijas, kuras tā pirms dažiem gadiem bija atcēlusi. Saistībā ar šo ASV «maksimālā spiediena» kampaņu Irāna ir veikusi vairākus atbildes soļus, kuri pārsvarā ir tikuši centrēti uz kodoleskalāciju un pakāpenisku atteikšanos no JCPOA nosacījumu izpildes. Tātad Irāna pakāpeniski atsakās no JCPOA nosacījumiem un tagad lielais jautājums ir – kurš spers pirmo soli? Vai tās būs Amerikas Savienotās Valstis, kuras atcels dažas no sankcijām, jeb arī Irāna piekritīs acelt dažus no spertajiem soļiem saistībā ar nosacījumu izpildes samazināšanu. Tas pagaidām ir lielais jautājums.