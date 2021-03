Veide: Problēmas ar vakcīnu piegādēm būtiski apgrūtina ģimenes ārstu darbu

Līdz ar to vakcinācija būs jāatliek uz nākamo nedēļu. Arī pirmdienā var gadīties, ka ģimenes ārsti nevakcinēs pret Covid-19, jo pirmdienās pēc divām brīvdienām ir lielāks akūto pacientu pieplūdums. Līdz ar to, iespējams, ka tikai uz nākamo otrdienu ģimenes ārsti varēs plānot vakcinēšanu pret Covid-19, piebilda ārste.

Veide uzsvēra, ka ir svarīgi pēc iespējas ātrāk savakcinēt maksimāli daudz iedzīvotāju, pasargājot tos no smagas slimības gaitas vai pat nāves. Ja pacienti pauž bažas par iespējamām blaknēm, tad ģimenes ārsti mēģinot skaidrot, cik tās ir pamatotas vai nepamatotas.

Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus, Veide ir bažīga par to, kā tiks organizēta masu vakcinēšana, kas tiek plānota aprīlī. "Ja mēs netiekam galā ar nelielu vakcīnu skaitu, tad kā šis process notiks, kad vakcīnu būs daudz vairāk," retoriski vaicāja Veide, norādot, ka joprojām nav pilnībā skaidra vakcinēšanas plāna, kad, kurš un kurā vietā vakcinēs.

Jau ziņots, ka vakcīnas pret Covid-19, kuras sākotnēji laikā nepiegādāja kompānija SIA "Oribalt Rīga", ar kuru Veselības ministrija nolēmusi neturpināt sadarbību, ceturtdien palīdzēja izvadāt divi uzņēmumi, no kuriem viens ir AS "Recipe Plus" un otrs - SIA "Vakcīna".