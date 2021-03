Pagājušajā nedēļā sasniegta Covid-19 testēšanas maksimālā kapacitāte

Pagājušajā nedēļā vidēji darbdienās paņemti 16 343 paraugi, taču testēšanas kopējā kapacitāte ir 16 300 paraugu, kas nozīmē, ka izmantoti 100% no testēšanas kapacitātes.

Savukārt brīvdienās vidēji paņemti vien 4813 iztriepju paraugi, lai gan testēšanas kapacitāte brīvdienās ir 10 900, kas nozīmē, ka tiek izmantoti 44% no pieejamās kapacitātes.

Viņš sacīja, ka šīs nedēļas laikā no laboratorijām apkopos informāciju par to, cik katra no tām vēl var palielināt jau esošo Covid-19 testēšanas kapacitāti.