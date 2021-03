Pasaule kabatā ⟩ Lukašenko ar Rietumiem spēlēja teātri

Ir ļoti grūti spriest. Šāda pieeja nav stratēģiski ilgtspējīga, bet Lukašenko režīma izdzīvošana vai neizdzīvošana būs saistīta ar daudziem faktoriem. Viens no tiem ir notikumi starptautiskā līmenī. Kā mēs varējām novērot jau pagājušajā gadā, starptautiskā vide nebija labvēlīga revolūcijas uzvarai. Lukašenko stingri atbalstīja Krievija un sniedza viņam visus nepieciešamos resursus– propagandas, diplomātijas, ekonomiskos, varas un citus.

Tajā pašā laikā Rietumi no cīņas izvairījās. Rietumi nedarīja to, ko no tiem sagaidīja Baltkrievijas pilsoniskā sabiedrība. Lukašenko pretī stāv ļoti sašķelti un neizlēmīgi Rietumi, kuri īsteno bezzobainu politiku. Tas viss, savukārt, Lukašenko palīdz. Gan Putins ar viņa sniegto palīdzību, gan Rietumi ar savu pasivitāti palīdz Lukašenko izdzīvot.