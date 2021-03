Datu nesēju atlīdzības noteikumu grozījumi finiša taisnē

Sabiedrībā informācija it kā ir, taču joprojām tiek runāts par to, ka mūzika jau neko nemaksā, ka par to nav jāmaksā, ka autoriem teju vai nav tiesību saņemt atlīdzību par savu darbu. Vienlaikus mani ļoti pārsteidz, ka visur jaunās tehnoloģijas, arī viedtālruņi, jau sen ir iekļauti datu nesēju atlīdzībā, bet Latvija šajā “valstu sarakstā” ir viena no pēdējām, kur par to tiek lemts. Mēs no vienas puses gribam būt rietumos un gaidām no mūziķiem, lai viņi eksportētu savu daiļradi arī ārpus mūsu valsts, popularizējot Latvijas vārdu pasaulē, bet tai pašā laikā atlīdzību, kas viņiem pienākas, īsti negribam dot. Kā zināms, datu nesēju atlīdzības saņēmēju pulks ir ļoti plašs, tie ir ne tikai mūziķi, bet arī visi pārējie autordarbu tiesību īpašnieki, saņemtie līdzekļi lielākoties tiek ieguldīti arī pašas industrijas attīstībā, autordarbu tapšanā un jauno talantu izglītošanā. Viena no šīm iniciatīvām pagājušā gadā bija biedrības LaIPA stipendijas. Tas bija laikā, kad mēs visi saskārāmies ar pandēmijas sekām, laikā, kad ienākumi no koncertiem, kas ir viens no galvenajiem mūziķu ienākuma avotiem, gandrīz pilnībā izsīka. Un LaIPA stipendijas bija nozīmīgs ienākumu avots. Datu nesēju atlīdzība veicina radošās industrijas izaugsmi un arī ievērojami palīdz tādos brīžos, kad pasaule apstājas," komentē Zučika.