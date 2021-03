Par spīti pandēmijai, NMPD brigādes pērn bijušas ātrākas kā jebkad

To, ka operativitāte ir augusi, apliecina arī tas, cik bieži uz augstas prioritātes izsaukumiem (infarkts, insults, smagas traumas, asiņošana, ceļu satiksmes negadījumi un dzīvību apdraudošas situācijas) NMPD ierodas Ministru kabineta noteiktajā laikā.

Normatīvi paredz, ka šādos izsaukumos mediķiem jānokļūst pie pacientiem republikas pilsētās 12 minūšu laikā, novadu pilsētās - 15, bet lauku teritorijās - 25 minūšu laikā. Lai gan Ministru kabinets noteicis, ka šie ierašanās kritēriji jānodrošina 75% gadījumu, NMPD brigāžu operativitātes rādītājs ievērojami pārsniedz noteikto un ar katru gadu to izdodas uzlabot. Reaģējot uz augstākās prioritātes izsaukumiem, 2020.gadā tas sasniedzis no 83,4% līdz 86,3% atkarībā no izsaukumu teritorijas.