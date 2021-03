Lielbritānija un ES jau nedēļas nogalē varētu vienoties par vakcīnu piegādēm

Saskaņā ar gaidāmo nolīgumu, ES atteiksies no Pfizer-BioNTech vakcīnu eksporta aizlieguma uz Lielbritāniju. Savukārt Lielbritānijas valdībai par labu Eiropas Savienībai būtu jāatsakās no daļas AstraZeneca vakcīnu, ko tā grasās saņemt no Nīderlandes, kur tā tiek ražota.