Par gada cilvēku medicīnā atzīta Andra Cīrule

Ar nozīmīgāko no balvām - "Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā" tika godināts medicīnas zinātņu doktors un asociētais profesors, Rīgas 1.slimnīcas valdes loceklis, izcils ārsts ķirurgs Andrejs Pavārs. Andrejs Pavārs ir viens no Latvijas Ķirurgu asociācijas dibinātājiem un tās pirmais prezidents. Darba gaitas sācis 1970.gadā Bauskā, bet kopš 1996.gada strādā Rīgas 1.slimnīcā. Sācis kā ķirurģijas bloka vadītājs, bet no 2002.gada ir Rīgas 1.slimnīcas valdes loceklis. LU MF pasniedz ķirurģiju, bet par akadēmiskajiem sasniegumiem ievēlēts par asociēto profesoru. Devis nenovērtējamu ieguldījumu ārstniecības studentu un rezidentu apmācībā, izaudzinājis veselu izcilu ķirurgu paaudzi.