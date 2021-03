Rīgas domes lēmums neatklāt Mežaparka estrādes tāmi ir prettiesisks, lemj tiesa

Vēlāk Bergs vērsies domē kā Rīgas domes deputāts, tomēr, nesagaidot atbildi no Rīgas domes uz tā gada 27.oktobra iesniegumu un nepiekrītot lēmumam, viņš pērnā gada 2.novembrī vērsās Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot atzīt domes lēmumu par prettiesisku un uzlikt par pienākumu Rīgas domei izsniegt viņam minēto tāmi.

Kā izriet no pilnsabiedrības argumentiem, tie ir vērsti uz gadījumiem, ja tāme tiktu atklāta publiskai pieejai, proti, jebkurš būtu tiesīgs nekontrolēti iepazīties ar to, kā arī, ja ar tāmes saturu tiktu iepazīstināti pilnsabiedrības un to biedru konkurenti.