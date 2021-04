"Tet" pēc diviem mēnešiem atsācis "Pirmā Baltijas kanāla" retranslāciju

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka neskaidrību par kanālu pārstāvības tiesībām un bažām par sankciju režīma neievērošanu, telekomunikāciju uzņēmums "Tet" no 1.februāra pārtraucis PBK, "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslāciju, aizvietojot tos ar citiem līdzvērtīgiem TV kanāliem.

Neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu PBK, "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomediya" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi. Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "Tem LV" - viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.