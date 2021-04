Dezinformatori apvieno spēkus "Brīvvalsts tv"; pievienojas arī "Jaunās paaudzes" sektanti

Ļedjajevs savukārt ir organizācijas “Sargi uz mūriem” jeb "Watchmen on the Walls" sabiedrotais. Latvijā šī organizācija nav plaši pazīstama, bet ir zināma ASV. Tās līdzdibinātājs Skots Laivlijs Duglass iepriekš uzskata: "Jūs nekad neapturēsit AIDS, kamēr homoseksuālo sodomiju turpināsit uzskatīt par cilvēktiesībām un nesāksit no tā izvairīties." Duglass arī izdevis grāmatu “Rozā svastika” (The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party), kurā "pierādījis", ka nacistu elite bija homoseksuāļi, bet holokausts vērsts pret heteroseksuāļiem.