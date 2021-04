TM atzinums: Latvijas cietumu infrastruktūra ir katastrofālā stāfoklī

Ceturtdien TM valdībai sniedza informāciju par to, kā veicas ar Satversmes tiesa (ST) 2019.gada 7.novembra sprieduma izpildīšanu, kurā tiesa Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 pantu atzina par neatbilstošu Satversmes 91.pantam un noteica to par spēkā neesošu no šī gada 1.maija.