Operatīvais vai finanšu līzings? Padomi auto pircējiem.

Auto līzingam ir pieejami divi veidi: finanšu un operatīvais līzings. Lai gan abiem līzinga veidiem pirmā iemaksa parasti ir no 10 līdz 20 procentiem no auto vērtības, galvenā atšķirība ir tajā, cik ātri iespējams kļūt par iegādātā transportlīdzekļa pilntiesīgu īpašnieku. Piemēram, izvēloties finanšu līzingu, maksājumi par auto tiek veikti pa daļām un transportlīdzekļa vērtība tiek nosegta pilnā apmērā.

Noslēdzoties saistībām ar līzinga uzņēmumu, auto nonāk klienta īpašumā. Savukārt operatīvais līzings vairāk paredzēts situācijām, kad cilvēkam nav vajadzības vai vēlmes kļūt par auto īpašnieku, tāpēc ļoti bieži to izmanto uzņēmumi. Gan finanšu, gan operatīvais līzings pieejams gan lietotiem, gan jauniem auto, tomēr operatīvo līzingu vairāk izmanto, lai iegādātos jaunu transportlīdzekli.

Vairumā gadījumu operatīvā līzinga perioda beigās atlikusī atmaksas summa ir 20 līdz 30 procenti, taču tā var būt arī lielāka vai mazāka no auto sākotnējās vērtības, atkarībā no nomas termiņa un paredzamā nobraukuma. Beidzoties saistībām, auto nonāk atpakaļ pie atpircējiem, kas pamatā ir auto dīleri no kā auto sākotnēji ir iegādāts. Vienlaikus operatīvais līzings ir elastīgāks nekā finanšu līzings. Piemēram, ja pēc līguma beigām tomēr tiek nolemts par auto iegādi, ir vienkārši jāpagarina nomas periods, atmaksājot atlikušo auto summu pa daļām vai vienā maksājumā.