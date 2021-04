Piesaki savu fotogrāmatas maketu starptautiskajam konkursam "Self Publish Riga"

Uzvarētājam būs iespēja izstādīt savu projektu ISSP Galerijā, Baltijas valstu labākās grāmatas autors saņems dāvanu karti no foto drukas un noformēšanas uzņēmuma "Fine Art Print". Konkursam pieteikto darbu izlasi līdzās plašākai fotogrāmatu ekspozīcijai šovasar varēs apskatīt SELF PUBLISH RIGA izstādē ISSP Galerijā.

Laikā, kad sastopamies ar pārvietošanās un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, fotogrāmata kļuvusi par īpaši nozīmīgu mākslas projektu prezentācijas veidu – tās dzīve turpinās arī pēc izstādes slēgšanas, un tā viegli var aizceļot uz jebkuru pasaules vietu. Arī pati grāmata kļūst par autonomu mākslas darbu, kurā būtiska nozīme ir ne tikai attēliem, bet arī to izkārtojumam un secībai, tekstam, grāmatas formātam, dizainam un drukai. Latvijā fotogrāmata ilgu laiku lielākoties nozīmēja masīvu mākslinieka monogrāfiju vai izstādes katalogu. Taču pēdējos gados redzamas pārmaiņas – mākslinieki, dizaineri un izdevēji fotogrāmatas sākuši uztvert kā jaunu izaicinājumu savu ideju realizēšanai un eksperimentēšanai, cenšoties sevi pierādīt arī starptautiski.

FOTO: Kristīne Madjare

SELF PUBLISH RIGA rīkotāji tic, ka, neskatoties uz apstākļiem, aizvadītais gads bijis piemērots radošam darbam un savas fotogrāmatas veidošanai, tāpēc aicina dalīties ar īstenoto un pieteikt savu fotogrāmatas maketu konkursam līdz 17. maijam. Iesūtītajam darbam jābūt vai nu pašu rokām izgatavotai grāmatai (parasti vienā vai dažos eksemplāros), vai pašizdotai grāmatai, kuras tirāža nav lielāka par 50 eksemplāriem. Lai piedalītos konkursā, fotogrāmata rīkotājiem jānogādā gan fiziskā formātā, gan elektroniski, jo žūrijas darbs norisināsies attālināti un klātienē.

SELF PUBLISH RIGA konkursam iesniegtos maketus vērtēs starptautiska žūrija – fotogrāmatām veltītās izstāžu un izglītības platformas, izdevniecības Self Publish, Be Happy dibinātājs un vadītājs Bruno Keskels (Bruno Ceschel, Itālija/Lielbritānija), neatkarīgās izdevniecības Skinnerboox dibinātājs un vadītājs Milo Montelli (Milo Montelli, Itālija), kuratore Darja Tuminas (Daria Tuminas, Krievija/Holande), grafikas dizainers Aleksejs Muraško (Latvija) un ISSP Galerijas kuratore, fotogrāfe un žurnāliste Evita Goze (Latvija).

FOTO: Kristīne Madjare

Konkursa uzvarētājam būs iespēja veidot izstādi ISSP Galerijā nākamajā SELF PUBLISH RIGA festivālā 2023. gadā. Labākās fotogrāmatas autoram no Baltijas valstīm augstas kvalitātes fotogrāfiju drukas un noformēšanas uzņēmums "Fine Art Print" piešķirs dāvanu karti 500 eiro vērtībā. Izcilāko konkursam iesūtīto fotogrāmatu maketu izlase būs apskatāma SELF PUBLISH RIGA izstādē ISSP Galerijā.

SELF PUBLISH RIGA ir vienīgais fotogrāmatām veltītais festivāls Latvijā un viens no Rīgas Fotomēneša centrālajiem notikumiem. Tas ietver starptautisku izstādi, grāmatu maketu konkursu un publisku izglītības programmu, tā mudinot vietējos autorus pievērsties fotogrāmatu veidošanai un pašizdošanai. SELF PUBLISH RIGA kopš 2014. gada organizē biedrība ISSP.