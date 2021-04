Kā atbilstoši sagatavot mocīti vasaras sezonai

Pirmais darbs, ar ko vajadzētu sākt, gatavojoties izmantot spēkratu, – to rūpīgi nomazgāt. Šķietami pašsaprotamais uzdevums pilda vairākas funkcijas. “Pilnvērtīga tehnikas apkope ne tikai padara to vizuāli pievilcīgāku, bet arī ļauj pamanīt dažādas problēmas un defektus, kas slēpjas zem putekļu un netīrumu kārtas,” norāda Rozenbergs. Pārbaudot motocikla kopējo vizuālo stāvokli, jāpārliecinās, vai nav pamanāma rūsa uz detaļām un konstrukcijām. To labāk varēs ievērot, ja virsmas būs tīras.