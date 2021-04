Latvijā bāzētā investīciju platforma “Grupeer” atstājusi sausā tūkstošiem ārvalstu investoru

“Grupeer” tika dibināta kā satikšanās vieta investoriem un kreditēšanas kompānijām. Platforma palīdzēja no investoriem piesaistīt naudu, ko “Grupeer” sadarbības partneri aizdevēji tālāk izsniedza kredītos. Šādā veidā tūkstošiem ārvalstu investoru caur “Grupeer” ieguldīja līdzekļus dažādos patēriņa kredītos un nekustamo īpašumu projektos. Pretī viņi saņēma ļoti dāsnus procentus. Līdz pagājušā gada martam.

“Naudas izņemšanas poga pārstāja darboties,” atceras doktorantūras students Pedro Pereira no Portugāles. Viņš sākumā nav sapratis, kāpēc nevar tikt pie nopelnītās naudas, bet ap to laiku internetā jau parādījās atsevišķu blogeru brīdinoši raksti par “Grupeer”.

Pereira platformā pavisam bija ieguldījis 30 tūkstošus eiro. Atpakaļ viņam bija jāsaņem 33 tūkstoši, bet no tiem viņš bija paspējis izņemt nepilnu tūkstoti, kad “Grupeer” pārtrauca naudas izmaksu.

Viņš pārdzīvo par to, ka bija pierunājis arī citus izvēlēties tieši “Grupeer”: “Viens no maniem brāļiem ieguldīja 8000 eiro, otrs – 500 eiro, mana mamma - 1500 eiro, mans tēvs – 500 eiro. Es vēl palīdzēju saviem kaimiņiem, vecam pārim atvērt kontu “Grupeer”.

Advokātu birojs “Ellex Kļaviņš” pārstāv divarpus tūkstošu investoru lielu grupu, lielākoties no Rietumeiropas, kuriem “Grupeer” nav atmaksājis aptuveni 18 miljonus eiro.

“Grupeer” īpašniece Alla Kisika gan “De Facto” apgalvoja, ka parāds nav tik liels kā min investori: “Par parādu var uzskatīt tādu summu, kam šobrīd iestājies termiņš. Uz šo brīdi no aizdevējiem pret aizņēmējiem ir ap 10 milj., to veido kavēto procentu un kavēto pamatsummu maksājumi.” Taču advokātu birojā “Ellex Kļaviņš” uz to atbild, ka viņu klientiem vien, neskaitot pārējos, jau iestājies aptuveni 16 miljonu eiro atmaksas termiņš.