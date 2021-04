Ploggings: jaunais talkas formāts

Arī pielāgojoties epidemioloģiskajiem apstākļiem, iespējams parūpēties par vides tīrību, aizsardzību un ilgtspēju – par to pārliecinājāmies pērn, kad Latvija sevi pierādīja kā aktīvāko Pasaules talkas laikā. Lai dažādotu talkošanas procesu un vienlaikus parūpētos par savu fizisko veselību arī šajā pavasarī, iedzīvotāji tiek aicināti izmēģināt “plogging” – skriešanu un atkritumu vākšanu vienlaikus.

Kā vislabāk sagatavoties Lielajai talkai un apvienot to ar aktīvi pavadītu laiku, iesaka Jurģis Ugors, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas (LASA) priekšsēdētājs un kustības “plogging” vēstnesis Latvijā.

Kustība “plogging” apvieno lēnu skriešanu ar atkritumu vākšanu, tādēļ ļoti ieteicams parūpēties, lai apģērbs un, galvenais, apavi būtu piemēroti. Talkošana ne vienmēr norit līdzenās vietās – nereti vēlme sakopt un mazināt atkritumu daudzumu dabā aizved mūs akmeņainās, kalnainās, purvainās vietās. Tādēļ tieši apavi ir faktors, lai atgrieztos no piedzīvojuma ar gandarījuma, nevis saguruma sajūtu, turklāt šis aspekts ir svarīgs arī tad, ja talkojam klasiskā izpratnē. Tāpat darba cimdi pasargās rokas no iespējamām traumām un apģērbs ar garām piedurknēm un ciešu apkakli ļaus izvairīties no ērcēm.