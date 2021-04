Ērces jau pamodušās! Kas jāņem vērā?

Ērces var pārnēsāt un izplatīt vairākas slimības, taču šo slimību izraisītāji ir dažādi, skaidro stāsta Veselības centra 4 infektoloģe Una Caune. Viena no izplatītākajām ērču pārnēsātajām slimībām ir ērču encefalīts, kuru izraisa ērces pārnēsāts vīruss. Tāpat izplatīta ir arī Laimas slimība, ko izraisa mikroorganisms. Ja pret ērču encefalītu ir pieejama vakcīna, tad pret Laimas slimību vienīgais veids, kā sevi pasargāt, ir izvairīties no ērces piesūkšanās. Vēl viena slimība, ko Latvijā var diagnosticēt, biežāk gan dzīvniekiem, īpaši suņiem, ir babezioze. Tā arī cēlusies no mikroorganisma – babēzija, kas, iekļūstot dzīvnieka organismā, var sabojāt sarkanos asinsķermenīšus jeb eritrocītus, kā rezultātā dzīvnieks var iet bojā.