"KPV LV" valde sarunā ar Kariņu atkārtoti pauž pozīciju par Vitenberga atsaukšanu

Kā ziņots, pēc Vitenberga lēmuma pamest "KPV LV" un pāriet uz NA viņa līdzšinējās partijas "KPV LV" valde paziņojusi par viņa atsaukšanu no ministra amata. Savukārt puse no "KPV LV" Saeimas frakcijas paudusi pretēju viedokli, ka atbalsta to, ka Vitenbergs saglabā amatu.