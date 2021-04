Viltvārži no iedzīvotājiem izkrāpuši aptuveni 200 000 eiro

No 1.janvāra līdz 11.aprīlim Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē ir reģistrēti 78 notikumi, kas saistīti ar krāpšanām vai krāpšanu mēģinājumiem, tādējādi aicinot investēt naudu biržās, vai izņemt ieguldīto naudu no investīciju platformām. Sākotnēji reģistrētie zaudējumi veido vairāk nekā 200 000 eiro, informēja Valsts policija .

Policija jau iepriekš ziņoja, ka, piemēram, 5.martā Rīgas Kurzemes iecirknī saņemts iesniegums no kādas iedzīvotājas, no kuras bankas konta izkrāpti 26 358 eiro. Cietusī bija saņēmusi zvanu no krievu valodā runājoša vīrieša, kurš uzdevies par brokeri un piedāvājis nopelnīt kriptovalūtu "Bitcoin".