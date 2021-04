Artūrs Toms Plešs: Digitālā transformācija – no sadrumstalotības uz centralizāciju

Eiropas Komisija šo desmitgadi pasludinājusi par Digitālo dekādi, izvirzot ambiciozus mērķus un paredzot būtiskas investīcijas to sasniegšanai, kas faktiski nozīmē, ka arī Latvijai līdz 2030. gadam jāveic visaptveroša un iekļaujoša tautsaimniecības digitālā transformācija, centralizējot valsts digitālos resursus un optimizējot to izmantošanu. Visaptveroša? Tāda, kas nes pozitīvas pārmaiņas teju katrā dzīves jomā. Iekļaujoša? Tāda, kas ikvienam iedzīvotājam dod vajadzīgo stimulu attīstīt digitālās prasmes un iemaņas. Tiesa, iespējas arī līdz šim nav bijušas ierobežotas, taču patlaban vistiešākajā veidā esam izvēles priekšā – uzņemt apgriezienus, lai izmantotu “digitālo paātrinājumu”, vai paiet malā, lai noskatītos sacensības no skatītāju tribīnēm.