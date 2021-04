Pirmie iespaidi: Škoda Enyaq iV 80

Dārgākas mašīnas pircējam šo starpību, piemēram, Vācijā kaut daļēji kompensē atbalsta mehānisms, kas paredz ražotājam un valstij “samesties” atlaidei līdz pat 9000 eiro apmērā. Tādējādi Škoda Enyaq ar 82 kWh akumulatoru jau iegūst gandrīz neatvairāmu cenu, pie kuras bez maz jāsāk domāt kur un kā “nogrūst” saražotos benzīna un dīzeļauto. Tā, protams, nenotiks un iekšdedzes dzinēji no šodienas uz rītdienu nekļūs par izstumtajiem, taču virzība uz to notiek. Enyaq par 35 tūkstošiem jau rudenī būs realitāte, jo Škoda sāks ražot “budžeta” modeli ar 109 kW elektromotoru un 55 kWh bateriju. Ar to pēc atvienošanās no elektrotīkla varēs nobraukt līdz pat 340 kilometriem. Nav peļami un absolūtajam vairumam autobraucēju šāda sniedzamība ikdienā būs pietiekama.

Mēs nedzīvojam Vācijā un atlaides elektroauto iegādei mums neviens pagaidām nedāvina, tādēļ Enyaq ar brango bateriju arī brangi maksā - no 46 300 eiro par bāzes versiju. Ja to papildina ar dažādām labsajūtas un drošības ekstrām, sanāk auto par nepilniem 63 tūkstošiem. Daudz, taču atliek vien iekāpt mašīnā, lai saprastu kāpēc. Protams, lielu daļu no cenas veido grīdā iebūvētā gaitas baterija - abstraktais, taču masīvais priekšmets, par kuru liecina tikai gaitas rezerves cipariņi instrumentu panelī. Atskaitot to, Enyaq ir liels vidējās klases auto ar plašu salonu, ietilpīgu bagāžnieku un plašu moderno tehnoloģiju izlasi, kas cilvēkam liek justies piederīgam mūsdienu pasaulei. Te pat ir skārienjutīgs televizors priekšējā paneļa vidū un navigācijas sistēma ar paplašinātās realitātes projektoru, kas norādes veido it kā ārpus auto. Automobilis pat analizē ceļa zīmes un palīdz samazināt ātrumu, ja esi pārāk kusls bremzētājs pie kārtējā 70 vai 50.