Polijas vēstniece: Lietuvas-Polijas konstitūcija radīja tiem laikiem būtiskas pārmaiņas

Runājot par to, kā konstitūcija mainīja Polijas un Lietuvas attiecības, Polijas vēstniece norādīja, ka Krievijas cariene Katrīna II nevarēja pieņemt Polijas un Lietuvas parlamenta sniegtās demokrātiskās reformas un iejaucās. Rezultātā konstitūcija tika piespiedu kārtā atcelta 1792.gadā, "de iure" tā vairs nebija spēkā no 1793.gada. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc Polijas un Lietuvas ūnija atkal tika sadalīta 1793.gadā un 1795.gadā un vairāk nekā simts gadus bija izdzēsta no Eiropas kartes.