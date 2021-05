Kopš aprīļa sākuma saslimstība ar Covid-19 pieaugusi par trešdaļu

Stacionāros pēdējo septiņu dienu laikā ārstējas vidēji 656 pacienti un par 2,4% pieaudzis to slimnieku skaits, kas stacionāros ārstējas ar smagu slimības gaitu.

Turpinās arī saslimstības pieaugums visās vecuma grupās, izņemot personas vecumā virs 70 gadiem, kas, pēc SPKC paustā, skaidrojams ar vakcinācijas veikšanu. No aprīļa sākuma ar patstāvīgu pieaugumu turpina palielināties saslimšana bērnu vidū līdz 18 gadiem un sociālekonomiskās vecuma grupās no 20 līdz 69 gadiem, bet visizteiktāk pieaugums pēdējo divu nedēļu laikā ir vecuma grupās no 15 līdz 50 gadiem.