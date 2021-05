Romāna "Sausums" autorei – jauna grāmata

Liktenīgajā dienā Alise kopā ar kolēģiem bija devusies pārgājienā, kurš bijis iecerēts kā darbinieku saliedēšanas pasākums. Pārējās dalībnieces atzīst, ka neviena no viņām nav vēlējusies tajā piedalīties, taču tāda ir uzņēmuma politika un visas ar to samierinājušās. Protams, sievietēm, kuru ikdiena rit ērtā birojā, vairāku dienu pārgājiens kalnos nav nekāda izprieca. Tomēr tas, ka galamērķi sasniedz tikai četras no piecām kolēģēm, ir negaidīti, traģiski un biedējoši. Pārgājiena rīkotāji dievojas, ka nekad nekas tāds nav gadījies. Alises kolēģes neveiksmīgi mēģina atmiņā restaurēt notikumu secību. Jo tālāk risinās izmeklēšana pazudušās sievietes lietā, jo lielāka kļūst Falka pārliecība, ka daži apdraudējumi sniedzas daudz dziļāk, nekā kāds sākotnēji varēja iedomāties. Kādas ir bijušas attiecības starp kolēģēm? Kas notika, kamēr sievietes vienas soļoja pa mežonīgo apvidu? Kur palika Alise, un kura no izdzīvojušajām melo? Pagātne un tagadne savijusies tik blīvi, ka grūti saprast, no kurienes nelāgo notikumu ķēde sākas, tomēr skaidrs ir viens: kāds ir palīdzējis Alisei pazust. Ārons Falks jūtas vainīgs un cenšas darīt visu iespējamo, lai sievieti atrastu. Tikmēr stāstā pamazām iesaistās vēl citi – Alises meita, pārgājienu vadītājs, uzņēmuma īpašnieki… Kuram no visiem Alise traucēja visvairāk? Kurš vēlas, lai viņa nekad neatgrieztos?