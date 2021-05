Uzlabojumi Peugeot-Citroen modeļu klāstā var radīt milzu zaudējumus Tesla

Ja autoražotāji nespēj iekļauties šajos limitos, viņiem tiek uzliktas lielas soda naudas. Lai no tām izvairītos, pastāv iespēja nopirkt emisiju kvotas no tiem uzņēmumiem, kas atbilst vides prasībām un kurām veidojas brīvo kvotu pārpalikums.

Fiat Chrysler Automobiles, kas tagad ir daļa no Stellantis, bija Tesla lielākais kvotu pircējs - no 2019. līdz 2021. gadam tas šim mērķim kopumā iztērēja 2,4 miljardus ASV dolāru. Tajā pašā periodā Tesla ziņoja par ienākumiem no oglekļa dioksīda kvotu pārdošanas par 2,365 miljardiem ASV dolāru. Tesla tīrā peļņa līdz 2021. gada pirmā ceturkšņa beigām sasniedza 1,408 miljardus ASV dolāru, un no tā var secināt, ka ar kvotu pārdošanu tika kompensēti aptuveni 1 miljardu lielu zaudējumi no pamatdarbības - elektrisko transportlīdzekļu ražošanas un pārdošanas.