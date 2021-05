"Nekā personīga": Meroni kontrolēts uzņēmums gatavojas daudzmiljonu tiesvedībai pret "Latvijas dzelzceļu"

Pēc tirgus atvēršanas 2007.gadā kravas pa dzelzceļu līdzās Latvijas dzelzceļa meitaskompānijai LDz Cargo sāka vest vēl 3 privātfirmas ("Baltijas tranzīta serviss", "Baltijas ekspresis", "EuroRailCargo") . Bet tikai "Latvijas dzelzceļa" meitas kompānijai ilgus gadus ekskluzīvi bija atļauts to darīt posmā no Krievijas un Baltkrievijas robežas līdz dzelzceļa mezgliem Rēzeknē un Daugavpilī.

Lai pārējie trīs tirgus dalībnieki ievestu kravas Latvijā vai arī tās nosūtītu no Latvijas Austrumu virzienā, bija jārēķinās ar noteikumiem un arī maksām, ko šajā īsajā pierobežas zonā nosaka "LDz Cargo".

šis bijis hrestomātisks konkurences kropļošanas piemērs, ko var iekļaut pat mācību grāmatās. Lēmumā norādīts, ka pārkāpums noticis 13 gadus - no 2007. gada jūlija līdz 2020. gada augustam.

"Latvijas dzelzceļa" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs uzskata, ka pierobežā brīvi varot darboties tās kompānijas, kas pašas noslēgušas vienošanos ar Krievijas vai Baltkrievijas puses dzelzceļa uzņēmumiem. To izdarījušas ne tikai "LDz Cargo", bet arī pārējās divas privātās - a/s "Baltijas tranzīta serviss" un arī SIA "EuroRailCargo". "Baltijas ekspresis" to vidū nav, ziņo raidījums.