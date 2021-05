Latvija testē pašvaldības: Alūksnes novada vadība atsakās no dalības priekšvēlēšanu debatēs

Alūksnes novads ir viens no nedaudzajiem, kurš pēc teritoriālās reformas saglabājis savus līdzšinējos apveidus, taču tā nākotne ir izaicinoša – novads cieš no strauja iedzīvotāju skaita samazinājuma, līdz ar to arī pašvaldības budžets kļūst arvien nabadzīgāks. Par varu novadā šajās vēlēšanās cīnīsies sešu partiju saraksti, taču tikai divu partiju pārstāvji izmantoja iespēju uzrunāt vēlētājus TVNET debatēs, lai skaidrotu savu skatījumu par cēloņiem un risinājumiem novadā samilzušajām problēmām.