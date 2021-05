Lidmašīnu atstātās sliedes debesīs nav “ķīmiskās trases”

Facebook populārs kļuvis video, kurā kāda lietotāja stāsta par lidmašīnu atstātām sliedēm debesīs, apgalvojot, ka tās ir ķīmiskās trases (no angļu val. “chemtrails”). Tās izkaisot smagos metālus, izraisot dažādas slimības un ekoloģiskas katastrofas, kā arī nogalinot dzīvās radības. Tā nav taisnība.

Sazvērestības teorija par tā saucamajām ķīmiskām trasēm jeb to, ka lidmašīnas un helikopteri izdalot vīrusus un indīgas vielas, sazvērestības teoriju piekritēju vidū ir populāra jau sen. Šai teorijai nav zinātniska pamatojuma. Par to iepriekš rakstījuši arī citi faktu pārbaudītāji no dažādām valstīm.