Latvija noslēgusi līgumu ar Austriju par vēl 18 pašgājējhaubiču iegādi

Jau ziņots, ka 2018.gada rudenī Nacionālie bruņotie spēki ( NBS ) saņēmuši visas 47 no Austrijas iegādātās pašgājējhaubices "M109A5Oe". Pirmās pašgājējhaubiču sistēmas NBS saņēma 2017.gada 1.oktobrī.

Vienas vienības izmaksas, atkarībā no tās modifikācijas, ir no 60 000 līdz 140 000 eiro. Haubices, ko iegādājusies Latvija, no 2003.gada līdz 2007.gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas.