Traģēdija Beberbeķos: izjādes laikā zirgs klūp pār tīši pārvilktu trosi; dzīvnieks no gūtajām traumām miris

"Pats Dieviņš stāvējis klāt, ka Santa iztika bez nopietnām traumām, bet zirgu jau vairs neatgriezt," notikušo apraksta Dārta, "tajā mirklī, kad notika kritiens, ceļa nomalē stāvēja gaišas krāsas Audi mašīna, kurā sēdēja jauna gadagājuma puisis ar meiteni. Puisis arī mums pienāca klāt, apjautāties vai mums viss ok. Tajās šausmās, kuras manas acis redzēja, tajās nenormālajās ciešanās es nespēju reaģēt adekvāti un piefiksēt, to kā zirgs ar kāju, sadragātu lupatu lēveros bradā pa mežu sapinies tajā šņorē un šos “varoņus”, kuriem pietika bezkaunības savākt pierādījumus un notīties, pat neizsaucot ātro palīdzību. Es atpinu zirgu no šņores un kad gribēju uzfilmēt, tas puisis paķēra to striķi, iekāpa mašīnā un prom bija...".