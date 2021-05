Kāpēc uz ceļiem rodas virsmas defekti un kas tos labos?

Kā TVNET pavēstīja VSIA Latvijas valsts ceļi Komunikācijas daļā, defekti konstatēti kopumā 38 objektos no 82, darbus tajos ir veikuši SIA CBS Igate, SIA Strabag, SIA 8 CBR, SIA Saldus ceļinieks un SIA CBF Binders. Tomēr intensīvākie defektu novēršanas darbi notiks jūnijā un jūlijā, piemērotos laika apstākļos. Latvijas Valsts ceļu (LVC) no savas puses ir aicinājusi būvniekus šos darbus paveikt līdz 15.jūlijam. Defektu labošana notiks būvnieku garantijas ietvaros.

Kā zināms, daudzos reģionālo autoceļu posmos, kur pērn ir veikta seguma atjaunošana, tai skaitā pielietojot virsmas apstrādes tehnoloģiju, ir konstatēti defekti, kas garantijas ietvaros tiks laboti pavasarī, tiklīdz to atļaus laika apstākļi.

Defektu dēļ notiek šķembu atdalīšanās no seguma, ar automašīnu riteņiem šie akmeņi tiek pacelti gaisā un automašīnām var tikt nodarīti bojājumi. Lai samazinātu bojājumu riskus, patlaban visos posmos, kur ir konstatēti defekti, ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Tāpat atdalījušās šķembas tiek slaucītas no šiem ceļu posmiem.

Autovadītāji var informēt par posmiem, kuros ir problēmas ar virsmas apstrādi un šķembām, kas atdalās no seguma, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas tālruni 80005555.

Defekti virsmas apstrādes posmos ir radušies pārsvarā bitumena emulsijas nepietiekamas kvalitātes un laika apstākļu dēļ. Atsevišķos pēc virsmu ieklāšanas pasūtītājam iesniegtajos paraugos no būvniecības objektiem tika konstatēta nepietiekama saistvielas un minerālmateriāla (šķembu) adhēzija (bitumena emulsijas un nesaistītā minerālā materiāla saķere). Tas norāda uz iespējamu bitumena emulsijas kvalitātes neatbilstību vai nesaderību ar akmens materiālu. Tomēr būvdarbu nodošanas laikā objektos netika konstatētas patlaban novēroto defektu pazīmes.

Lēmums par darba uzsākšanu ir jāpieņem atbilstoši būvdarbu veicēja veiktajām pārbaudēm objektā, kurām seko būvuzraudzība. Virsmas apstrādes tehnoloģijas īpašību dēļ bitumena emulsija tiek gatavota speciāli katram objektam un nekavējoties piegādāta un ieklāta. Pie pasūtītāja paraugs nonāk un tiek pārbaudīts nākamajā dienā. Par rezultātu tiek informēts būvnieks un to izmanto turpmākā darba kvalitātes vadībai.

Tāpat daļa būvdarbu ar virsmas apstrādes tehnoloģiju tika veiktas vēlāk par 15.augustu, kas ir gala termiņš virsmas apstrādes izmantošanai remontdarbu veikšana un to rekomendē aktuālās Ceļu specifikācijas.

Valsts ceļu tīklā bija jārealizē darbi, kuriem finansējums tika piešķirts tikai pagājušā gada aprīļa beigās no līdzekļiem no neparedzētajiem gadījumiem, līdz ar to darbi bija jāpabeidz līdz 2020. gada beigām. Ņemot vērā saspringto laika grafiku un labos laika apstākļus, kas pieturējās arī rudens mēnešos, tika pieņemts lēmums atļaut pielietot šo tehnoloģiju, kamēr vien laika apstākļi ir labvēlīgi. Tas bija apzināts pasūtītāja lēmums un piegādātāja, proti, būvnieka risks. Atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem par darbu veikšanas riskiem un gala kvalitāti atbildību nes būvdarbu veicēji.