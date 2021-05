Aptauja: Latvijā pieaug to cilvēku skaits, kuri vēlas vakcinēties

Latvijā iedzīvotāju atbalsts vakcinācijai ir viszemākais, kā arī to iedzīvotāju īpatsvars vecumā no 16 līdz 64 gadiem, kuri neplāno vakcinēties, diemžēl ir visaugstākais Baltijā,

Salīdzinot situāciju ar pārējām Baltijas valstīm, aprīlī Igaunija uzrādīja pozitīvāko attieksmi COVID-19 vakcinācijai. 68% respondentu norādīja par labu vakcinācijai, no kuriem 29% jau ir vakcinēti un 39% plāno to darīt. Lietuvā vakcinācijas nepieciešamību atbalsta 64% respondentu, no kuriem 18 % jau ir vakcinēti un 45% tai gatavojas. Vienlaikus Igaunijā 18% respondentu neplāno vakcinēties, savukārt Lietuvā vakcinēties neplāno 20% aptaujāto respondentu.

“Saskaņā ar aptaujas datiem, kas ir pieejami uz doto brīdi, vakcīnu ir saņēmušas tikai 1% mājsaimnieču un 5% studentu no visu šo grupu pārstāvjiem, kuri piedalījās aptaujā. Kaut arī 35% mājsaimnieču un 37% studentu izteica vēlēšanos vakcinēties pret COVID-19, kad tāda iespēja parādīsies, starp šīm grupām nepārprotami dominē negatīva attieksme. Novērtējot sasniegto vakcinācijas līmeni un sabiedrības viedokli, ir skaidrs, ka ikviena indivīda lēmumam ir ļoti liela nozīme, un mēs atrodamies vēl tālu no pozīcijas, kad varēsim brīvi uzelpot", skaidro Žanna Kristeļa.

Latvieši vecumā no 16-64 gadiem , kuri neplāno vakcinēties vai vēl nav līdz galam izlēmuši vakcinēties vai nē, izsaka bažas par to, ka COVID-19 vakcīnas tika izstrādātas ļoti ātri, tās joprojām ir eksperimentālas un nepārbaudītas (23%).

"Comirnaty" un "Moderna" vakcīnas, ko uz jaunās paaudzes RNS bāzes ir izstrādājušas "Pfizer" un "BionTech", turpina gūt popularitāti. Vaicājot, kādai vakcīnai iedzīvotāji dotu priekšroku, 21% aptaujāto, kas plāno vakcinēties, dod priekšroku "Comirnaty" vakcīnai un 47% no aptaujātiem piekristu vakcinēties ar šo vakcīnu. "Moderna" vakcīnu izvēlas 17% iedzīvotāju, kuri vēlas vakcinēties, un 59 % no aptaujātiem piekristu vakcinēties tikai ar šo vakcīnu.

"Vaxzevria" vakcīna, ko ražo "AstraZeneca", ir ieguvusi vismazāko atbalstu. Tikai 1% no tiem, kas vēlas vakcinēties, to izvēlētos kā primāro opciju, tomēr gandrīz trešdaļa (32%) piekristu vakcinēties ar šo vakcīnu. Tikmēr 8% respondentu izvēlētos Krievijā ražoto "Sputnik" vakcīnu, un pret to neiebilstu 19% respondentu. Turpretī 44% no tiem, kas vēlas vakcinēties, nepiekristu saņemt "AstraZeneca", un 39% nepiekristu "Sputnik" vakcīnai. Citas vakcīnas saņēmušas tikai dažus procentus noraidījumu no tiem respondentiem, kas plāno vakcinēties.