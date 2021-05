Mīkstinot ierobežojumus, ministrija nevēlas veidot "atļauto sporta veidu sarakstus"

Tomēr Riekstiņš apgalvoja, ka VM netiek prasīts kaut ko izvērtēt, jo katra federācija jau to esot izdarījusi. Vienlaikus Latvijas Vindsērfinga asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Škutāns stāstīja, ka viņa pārstāvētajā sporta veidā distancēšanās prasību nav iespējams neievērot, jo divi metri ir uzskatāma par saskriešanos vindsērfingā. No viņa teiktā izriet, ka atstatums starp sportistiem ir desmiti metru, līdz ar to viņš uzstāja, lai VM izvērtē un dala šos sporta veidus.