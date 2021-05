Lietuva gatava palīdzēt Latvijai pēc tās diplomātu izraidīšanas no Baltkrievijas

"Vakar es aizrakstīju Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, kurš ir liels Lietuvas draugs, (..) un jautāju viņam, vai viņiem nepieciešama kāda palīdzība no mums, jo viņu diplomātiskās aktivitātes Minskā pašlaik ir apturētas," žurnālistiem teica Landsberģis.

Jau ziņots, ka svētdien aviokompānijas "Ryanair" lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, tika likts mainīt kursu un doties uz Minsku, kur tika aizturēts viens no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs Romāns Protasevičs, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.