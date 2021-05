Oskars Deigelis izdod kaverversiju minialbumu

Dziesmu aranžijas tapušas sadarbībā ar mūziķi Jāni Narbutu no producentu apvienības “White Wide Production”. Jauno singlu “Nāc dejot” un “Pusnakts stundā” vizualizācijas Deigelis uzticējis veidot Kasparam Dvinskim.

“Ierakstīt “Kaverversijas” noteikti bija izaicinājums. Dziesmas cilvēkiem ir labi zināmas, gadu gadiem dungotas, populāras melodijas, kas, protams, uzliek lielu atbildības sajūtu. Manuprāt, kaverversijas galvenais mērķis ir krasi atšķirties no oriģināla, tajā pašā laikā, saglabājot dziesmas esenci, ko arī centāmies panākt. Vēlos teikt lielu paldies visu iepriekš minēto dziesmu autoriem par atļauju, no jauna ieskaņot katru no šīm dziesmām,” pateicīgs ir Deigelis.