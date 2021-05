Latvija testē pašvaldības: Valmiera

Valmiera ir viena no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kur pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis. Tomēr apkārtējos novados, kuri būs daļa no jaunā Valmieras novada, situācija nav tik pozitīva. Bezdarbs un mobilitātes trūkums ir tikai dažas no problēmām, kuras uzskaita vietējie iedzīvotāji. Kā nākamie domes deputāti piedāvā tās risināt? Par 19 domes deputātu vietām Valmieras novadā cīnās 154 kandidāti no deviņiem partiju sarakstiem.