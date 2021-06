Apbalvoti Latvijas Dizaina gada balvas 2021 konkursa uzvarētāji

Šā gada 27.aprīlī no konkursam iesniegtajiem 150 darbiem starptautiskā žūrija nominēja 30 finālistus, no kuriem arī tagad izvēlēti uzvarētāji. No tiem īpaši izcelts lielās balvas ieguvējs, kam piešķirta Kultūras ministrijas naudas balva. Tiešsaistē no Austrijas, hi-pe-at studijas dibinātājs, Starptautiskā informācijas dizaina institūta IIID valdes loceklis un vairāku universitāšu pasniedzējs, Latvijas dizaina gada balvas žūrijas komisijas priekšsēdētājs Martins Fosleitners apsveica LDGB 2021 nominantus, īpaši atzīmēja Latvijas dizaina augsto kvalitāti un izteica pateicību Kultūras ministrijai par atbalstu dizaina nozarei un LDGB organizatoriem.