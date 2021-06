Multimākslinieks Kašers ar mīļoto draugu Jāni iegādājušies jaunu auto

To, cik aizraujošs no dažādiem aspektiem ir auto iegādes process, TV kanāla STV Pirmā! realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra" atklāj multimākslinieks Kašers un viņa mīļotais draugs Jānis. Izrādās, mašīnas meklēšana maksā milzu pūliņus pat tad, ja esi izdomājis, kur to darīt. Kā redzams zemāk pievienotajā video, Jānim ir savas versijas par pāra nākamo auto. Kā joku viņš sākumā piedāvā ZAZ "vabolīti" par 550 eiro, vēlāk viņa interesi piesaista balts Jeep Wrangler. Tomēr Kašeru neapmierina ne viens, ne otrs Jāņa piedāvājums, jo viņa skatījumā mašīnā ir jābūt labai audio sistēmai, Bluetooth, dibena apsildei, četrām durvīm un komforta ziņā, "lai iesēžoties, tu jūties kā uz poda".