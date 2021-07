Viens liels citāts

Frīkfolks, indīpops, diskopanks, postpanks... tie ir tikai daži no žanriem, kas, pārstrādājot, sintezējot 70.-80. gadu muzikālo mantojumu, no jauna rezonēja jauniešu prātos - par to rakstīja Pitchfork, to spēlēja radio. Urbānās mūzikas uzvaras gājiens vēl tolaik nebija sācies, tāpēc "Positivus gadus" varam uzlūkot kā noslēgtu laika nogriezni Latvijas mūzikas vēsturē.