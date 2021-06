Kāpēc vēlētāji šogad bijuši tik pasīvi?

Ķekavas kultūras namā ierīkotā iecirkņa vadītājs Aldis Teko skaidroja, ka līdz pusdienlaikam fiksētā vēlētāju aktivitāte ir bijusi zema. Teko to sacīja sarunā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentiem, kuri šodien sadarbībā ar aģentūru LETA novēro vēlēšanu norisi reģionos.

Daži no aptaujātajiem vēlētājiem uzsvēruši, ka necer uz kādām būtiskām izmaiņām Ķekavas novadā un vēlējuši par to personu, kura patīk, pārējos sarakstā izsvītrojot. Citi balsstiesīgie norādījuši, ka savu pilsonisko pienākumu ir izpildījuši un cer, ka cilvēki vakarā atbrauks no atpūtas pie dabas un rīkosies tāpat. Kāda kundze izteicās, ka ir apmierināta ar mazo vēlētāju aktivitāti, jo ir daudz vietas un pats vēlēšanu process ir ļoti mierīgs.