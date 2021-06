LOK aicinājusi Levitu, Kariņu un Muižnieci doties apmeklēt Tokijas olimpiskās spēles

Tikmers norādīja, ka valsts amatpersonas uz olimpiskajām spēlēm tiek aicinātas tradicionāli, līdz ar to arī šī gada olimpiskās spēles Tokijā nebija izņēmums.

Jau ziņots, ka Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.