Levits atbalsta priekšrocību piešķiršanu vakcinētajiem un pārmet valdībai "reformu slinkumu"

Prezidents skaidri neatbildēja uz jautājumu, vai, viņaprāt, valdības "restarts", nomainot vairākus ministrus, nav bijis novēlots, bet norādīja tas ir nobriedis zināmā laikā un, ja notiktu pāragri, varēja izraisīt krīzi. Viņš norādīja, ka partijas frakcijai jāpiedalās koalīcijas lēmumu pieņemšanā un par to jābalso arī Saeimā, bet šajā gadījumā viens no koalīcijas partneriem bija sabrucis un neko daudz koalīcijai nedeva.

Tiesa, par "jauno vilkmi" prezidents nebija līdz galam pārliecināts, norādot, ka attiecībā uz reformām valdībā neatkarīgi no tās sastāva redzama zināma neizlēmība, jo reformas ir arī sāpīgas un neviena partija "negrib būt sliktā, kas dzen uz priekšu reformu".

Pēc Levita domām, "reformu slinkums" ir galvenais iemesls, kādēļ atpaliekam no kaimiņvalstīm, un tas jāņem ļoti nopietni

Viņš uzsvēra, ka neatkarīgi no koalīcijas atbildīgām un ilgtspējīgi domājošām partijām jāķeras reformām klāt šodien, kā labu piemēru minot šodien pieņemtās reformas augstskolu pārvaldībā, taču viņš arī uzsvēra, ka ar likumu vien nepietiek - ir nepieciešams arī finansējums. Kā vienu no Latvijas atpalicības cēloņiem Levits minēja apstākli, ka Latvija inovācijās un zinātnē iegulda procentuāli mazāk naudas no iekšzemes kopprodukta nekā kaimiņvalstīs, un arī komercsektors daudz mazāk iegulda pētniecībā.