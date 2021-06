Uz reģionālā autoceļa Kārsava–Krievijas robeža visā tā garumā atjaunos segumu

Darbus sāks 15. jūnijā, un tos plānots pabeigt līdz augusta beigām. Būvdarbu laikā satiksmes ātrums tiks ierobežots līdz 50 un 70 km/h un satiksme tiks organizēta ar ceļazīmēm, vadstatņiem un konusiem. Darbus veic personu apvienība I.V., un to līgumcena ir 2 000 000 eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no papildus piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.