Peugeot 3008 pieslēdzas elektrībai

Baterija atrodas zem pakaļējā sēdekļa, un nesamazina bagāžnieka ietilpību. No parasta sadzīves tīkla to var uzlādēt 7 stundās, no trīsfāzu strāvas - četrās, bet no vispieticīgākā 7 kilovatu Wallbox - mazāk nekā divās. Pati hibrīdiekārta uzbūvēta ap diezgan jaudīgu benzīna dzinēju. 1,6 litru turbomotors pats par sevi attīsta 180 līdz 200 zirgspēkus, un tad vēl klāt nāk vairāk nekā 80 kilovatu jaudīgs elektromotors - vai pat divi!