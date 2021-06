"Vilkām zeķubikses, uz šortiem līmējām trušādas kā Akmens laikmetā, kaut ko piekrāsojām, vilkām līnijas... ko tur tajā laikā varēja darīt. Atceros, ka vienam no mums bija kaklā iekārts gultnis - tāds sava laika blings," tā laika koncertus TVNET intervijā savulaik atcerējās Timoško.

1988. gadā Linga grupu pamet, bet grupas vēsturē viņš palicis ar vairākiem zīmīgiem "Zig zag" skaņdarbiem - "Vējam" un, īpaši, "Signe melo". Šo dziesmu no jauna ieskaņoja arī grupa "Linga" un bieži izpildīja savos koncertos.

Nesen no jauna izdoti divi grupas albumi - 1987. gada "Es neesmu nervozs, bet manas problēmas ir normālas" un 1988. gada "Zig zag".

Viens no pašiem pirmajiem grupas "Linga" skaņdarbiem bija sākotnēji Armanda Cālīša ierosināts muzikāls motīvs, kas kļuva par pamatu dziesmai "Pilsētā", kura angliskais nosaukums ir "Street Dogs" ("Ielu suņi"). Dziesma pat iekļūst tolaik populārās "Mikrofona" aptaujas topā. Klips iekļauts Igora Lingas un Andra Dambura muzikālajā filmā "Thus Spoke The City".