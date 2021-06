Vairākās starptautiskajās skolās Rīgā tiks atļautas mācības klātienē

Ņemot vērā minēto starptautisko skolu darbības specifiku, proti, ka to mācību gads atšķirībā no Latvijas vispārējās izglītības iestādēm ilgst līdz pat 22.jūnijam, un nākamais mācību gads sākas no 16.augusta, kā arī ņemot vērā, ka valstī kopumā plānoti atvieglojumi vakcinētajām personām, valdība atbalstīja IZM priekšlikumu atļaut starptautiskās izglītības programmas apguvi klātienē.