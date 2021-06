Auto, kas izsolē varētu ienest vairāk nekā 15 miljonus dolāru

Konkrētais eksemplārs no McLaren rūpnīcas 1995.gadā izripojis ar 25. kārtas numuru un īpašu to padara fakts, ka auto ir perfekti saglabājis sākotnējo izskatu, turklāt 26 gadu laikā ar to nobrauktas tikai 242 jūdzes jeb nepilni 400 kilometri.