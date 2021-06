Latvijas pārstāve Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiādē izcīna bronzu

Olimpiādē piedalījās 157 meitenes no 43 pasaules valstīm. Lai arī olimpiāde sākotnēji tika plānota tikai Eiropas Savienības dalībvalstu meitenēm, vēlmi piedalīties izteica arī citas pasaules valstis, piemēram, ASV, Kanāda, Brazīlija, Japāna un Indija. Programmētāju sacensībās Latviju pārstāvēja četras dalībnieces, un vienai no viņām - Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniecei Ramonai Poreiterei - izdevās izcīnīt bronzas medaļu.

Ieviņš atklāja, ka olimpiādē sacensības notika divas dienas. Meitenēm katrā no tām bija jārisina četri uzdevumi, un viens no tiem bija mazliet vieglāks, nekā tas mēdzot būt šāda līmeņa olimpiādēs. "Divi sarežģītākie no kopā astoņiem uzdevumiem bija tik grūti, ka nevienai dalībniecei neizdevās tos atrisināt pilnībā. Dažām neizdevās iegūt nevienu punktu, tomēr Latvijas pārstāves bija prasmīgākas. Kaut daļēji atrisināt vismaz trīs uzdevumus izdevās visām četrām mūsu meitenēm," stāstīja programmēšanas skolotājs.